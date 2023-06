Dardi a confronto con Coldiretti "Agiamo a difesa delle produzioni"

Si sono incontrati giovedì in comune a Modigliana il sindaco Jader Dardi e il direttore di Coldiretti Forlì-Cesena Alessandro Corsini insieme al segretario di zona Francesco Pini per essere vicini al dramma delle aziende nel ‘paese delle mille frane’, perché il perdurante maltempo alluvionale dello scorso mese ha distrutto i terreni e la viabilità impedendo perfino l’accesso alle aziende degli agricoltori. "Una catastrofe per un paese con gran parte della propria economia nel settore agricolo", spiega Coldiretti. L’associazione ha a Modigliana "un recapito aperto al pubblico ogni martedì e giovedì mattina e conta 70 associati, accomunati dalla capacità di presidiare un territorio che i più giovani tendono ad abbandonare".

Corsini ha rinnovato al sindaco la vicinanza dell’associazione in questa calamità, rassicurando sul monitoraggio delle tipologie di danno e sulle comunicazioni in atto con la Regione per velocizzare la macchina degli aiuti. A sua volta Dardi ha ringraziato Coldiretti per averlo invitato all’assemblea, che ha rappresentato un’importante opportunità per un confronto sulla gravissima situazione del territorio.

"La distruzione della rete viaria e di molte delle infrastrutture a rete si accompagna alla devastazione di molte aree coltivate – ha commentato Dardi –. L’obiettivo su cui dobbiamo lavorare in stretto contatto deve essere la difesa del lavoro e delle produzioni anche attraverso i provvedimenti governativi, come la nomina del Commissario per la ricostruzione. Servono procedure semplici e le risorse necessarie che, per Modigliana, sono di oltre 100 milioni di euro accertati per le sole strade comunali e consortili".

L’assemblea elettiva di sezione di Coldiretti ha poi votato Andrea Scalini alla presidenza per unanimità e i 10 consiglieri sono risultati: Mirco Cantagali, Elena Corradossi, Marisa Linguerri, Patrizia Montanari, Antonietta Tirro, Fabio Berti, Lorenzo Bonfante, Pietro Lamponi, Alberto Monti e Andrea Poggioli. Infine la raccolta fondi con lo slogan ‘Salviamo le nostre campagne’ e iban IT 55 U 02008 02480 000106765286, intestato a Federazione regionale Coldiretti Emilia Romagna, causale ‘Alluvione Emilia - 2023’.

Giancarlo Aulizio