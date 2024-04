Dardi, tutto pronto per la corsa bis

Domattina alle ore 10 in piazza Don Minzoni sarà inaugurata la sede del Comitato elettorale ‘ViviAMO Modigliana - Jader Dardi Sindaco’: momento di incontro con brindisi augurale, di contatto coi candidati, i cittadini e gli elettori per il rinnovo dell’amministrazione comunale a giugno. "Dal confronto delle scorse settimane, ho ricevuto lo stimolo a propormi – spiega Dardi – e promuovere la costituzione di una nostra lista, che vuole essere autonoma e parlare alla città, aperta al contributo di uomini e donne e impegnata per la ricostruzione del territorio dopo le devastazioni del maggio di un anno fa, e che rilanci la nostra comunità nella collaborazione con associazioni, cittadini, imprese, mondo del volontariato, della scuola e delle professioni".

g. a.