‘Dare vita agli anni’, 32ª edizione: ecco tutti gli autori premiati

Sono stati premiati i i vincitori del XXXII concorso letterario ‘Dare vita agli anni’ organizzato da Auser Forlì. Gli elaborati presentati sono stati 58 giudicati da una giuria composta da Laura Ban, Cesarina Lucca, Rosanna Ricci, Viola Talentoni e Giorgio Casadei Turroni. La premiazione è avvenuta il 17 giugno nella sala del Consiglio della Provincia di Forlì. Prosa: primo Gabriele Andreani, seconda Elisa Marchinetti, terzi ex aequo Lorenzo Zoli e Franco D’Emilio. Segnalazioni per i racconti di Daniela Gaudenzi e Sergio Celetti. La giuria popolare ha premiato Gabriele Andreani, secondo Lorenzo Zoli; terzi ex aequo Daniela Gaudenzi ed Elisa Marchinetti. Poesia: prima Lucia Baldini seguita da Lorella Cecchini e Gian Albo Ferro. Segnalazioni per Daniela Cortesi e Alessandra Ferlini. La giuria popolare ha premiato Daniela Cortesi, davanti a Lucia Baldini ex aequo con Rosella Valbonesi. Terza Lorella Cecchini.