’Dare vita agli anni’: premio letterario

Sono aperte fino al 10 marzo le iscrizioni alla XXXIV edizione del Premio letterario ’Dare vita agli anni’, dedicato alla memoria di Viola Talentoni (foto), scomparsa lo scorso anno. Il premio è articolato in due sezioni – racconto a tema libero e poesia a tema libero – ed è aperto a tutti, senza distinzione di genere o età. La partecipazione è gratuita.

Le composizioni dovranno essere in lingua italiana, non superare le cinque cartelle dattiloscritte per i racconti e le trenta righe per le poesie. Ogni concorrente potrà partecipare a una sola sezione, specificandola chiaramente ed inviando un solo elaborato, che non sia mai stato premiato in altri concorsi e non sia mai stato pubblicato, neppure parzialmente, su giornali, riviste, libri, siti informatici. L’opera va presentata in una sola copia.

Verranno premiati i primi tre elaborati delle due sezioni, scelti da una giuria di critici nominata da Auser. Sulle opere selezionate dalla giuria dei critici, un gruppo di lettori esprimerà il proprio giudizio per comporre una ulteriore graduatoria.

Le opere selezionate faranno parte di una pubblicazione che comprenderà sia gli elaborati premiati dalla giuria sia dai lettori. La premiazione avrà luogo a maggio con la consegna della pubblicazione.

Per informazioni più dettagliate: https://www.auserforli.it/wp-content/uploads/2024/12/Bando-2025.pdf.