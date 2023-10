Daspo di due anni a chi ha causato lo stop all’impianto

Due anni senza poter entrare in un palasport. Se è vero che l’episodio del finale di gara2, lo scorso giugno, ha colpito l’intera piazza di Forlì tramite la squalifica del campo, c’è anche una responsabilità individuale: la Questura di Forlì ha rivolto un Daspo di due anni a un 40enne sostenitore biancorosso. Significa divieto assoluto ad assistere a qualunque manifestazione sportiva (non solo basket). L’uomo era entrato a contatto – benché non violentemente – con uno dei tre arbitri mentre questi rientravano negli spogliatoi.