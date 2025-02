Davanti alla prefetura gli ’innamorati’ della democrazia

Oggi dalle 18 alle 20 si svolgerà un presidio degli ’Innamorati della democrazia e della libertà’ di fronte alla prefettura di Forlì in piazza Ordelaffi. In caso di maltempo la manifestazione viene rinviata a lunedì 24 marzo.

In occasione della festa degli innamorati, alcuni esponenti della ’società civile’ hanno organizzato l’evento per "tenere ferme spazi di libertà e democrazia che ci siamo conquistati e per i quali, altri prima di noi, sono morti". Gli organizzatori si scagliano contro una serie di provvedimenti del governo Meloni e porteranno con sè il testo della Costituzione.