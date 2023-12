Davide Conti presenta il suo ‘Fascisti contro la democrazia’

Sarà presentato oggi alle 17.30 alla libreria Feltrinelli in piazza Saffi, a cura dell’Anpi provinciale, l’ultimo libro di Davide Conti dal titolo ‘Fascisti contro la democrazia, Almirante e Rauti alle radici della destra in Italia’. Dialogheranno con l’autore Miro Gori, presidente Anpi di Forlì-Cesena, e Lodovico Zanetti dell’Anpi forlivese. L’opera di Conti ripercorre come il Movimento sociale italiano rivendicò fin dalle origini, come fattore identitario, la propria estraneità alla Repubblica nata dalla Resistenza e ai valori da essa espressi nella Costituzione, ponendo da subito la questione di "essere fascisti in democrazia".