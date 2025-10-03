Davide Rondoni: "Forlì capitale? Poteva puntare di più sul ’900. Altrove i miei progetti"

"Non ho letto il dossier presentato per la candidatura di Forlì a capitale della cultura, limitandomi solo a quanto riferito dalla stampa. Ma a me pare che manchi la svolta che la città merita. Non ho visto originalità". A dirlo è Davide Rondoni, forlivese 61enne, poeta e scrittore, editorialista di Qn-Il Resto del Carlino. Si definisce "profeta non in patria". Nella sua città d’origine è stato direttore artistico delle prime edizioni del festival di Caterina Sforza.

Rondoni, cosa non le piace?

"Premetto che non ce l’ho con nessuno e auguro a Forlì di entrare almeno nelle prime dieci. Mi sarei però aspettato una sottolineatura su un paio di progetti importanti, non dodici filoni. Qualcosa che sia solo a Forlì. Leggo che si punterà per esempio sulla musica: ma la musica c’è ovunque...".

I due progetti musicali sono il liscio, che è tipico della nostra terra, e il Rockin’1000, che è un’esperienza partecipata e ben riuscita nata a Cesena. Sono comunque due esperienze locali che si rivolgono a una platea più ampia e che vengono fatte crescere.

"Se ci sono passi avanti, bene. Ho letto anche che si valorizzerà il 600° anniversario della Madonna del Fuoco e questo è positivo".

‘Cara Forlì’ passerà da due giorni di liscio a sei. E questo vale per molti progetti, che per il 2028 vengono ‘pensati in grande’.

"Io però penso soprattutto al Novecento. Certo, serve un po’ di coraggio, che è poi il principale problema della politica".

In che senso?

"Nella prima edizione del festival di Caterina Sforza, per esempio, lavorammo su due poli opposti: Forlì è la città del Novecento, di Benito Mussolini e di Giovanni Senzani, uno era il duce del fascismo e l’altro un esponente di spicco delle Brigate Rosse. Partendo dalle opposte ideologie, si apre il dibattito su un tema eterno: la libertà".

Uno dei dodici filoni che lei citava è proprio il cosiddetto ‘parco del Novecento’. Quel periodo storico, che può aprirsi al ricordo delle vittime come Roberto Ruffilli e Iris Versari, non è stato dimenticato.

"Il punto è che occorre fare sintesi. Restare generici a mio avviso non paga".

Ha qualche rimostranza verso Gianfranco Brunelli, organizzatore delle mostre al San Domenico e presidente del comitato scientifico per la capitale?

"Ma no, non ce l’ho con nessuno, non so nemmeno chi abbia preso le decisioni. Brunelli conosce il suo mestiere. E sono contento se la Regione, tramite l’assessora Gessica Allegni, si è accorta di Forlì. Io invece sono un ‘profeta non in patria’".

Non ha avuto nessun contatto con Comune e Fondazione?

"No. Sono uno dei pochi forlivesi con responsabilità nazionali nell’àmbito della cultura, conosco bene il ministro Alessandro Giuli, ma non sono stato coinvolto. Sto collaborando con un’altra città candidata".

Quale? Da una rapida ricerca, nessuna delle 22 rivali è stata accostata esplicitamente al suo nome.

"Lasciamo stare, non voglio mettere una città contro l’altra".

Cosa sta facendo, però?

"Due progetti, uno sulla fotografia e uno sulla poesia. Mi hanno contattato almeno 5-6 mesi fa".

Tra gli incarichi nazionali che lei citava c’è la presidenza del comitato per gli 800 anni della morte di San Francesco d’Assisi. È contento per l’introduzione del 4 ottobre come festa nazionale? Non entra in vigore domani, ma è già ufficiale che lo sarà nel 2027.

"È stata una mia idea. In un’epoca di divisioni capziose, si capisce che l’unità è guardare qualcuno di grande. E infatti il Parlamento ha votato praticamente all’unanimità: questa è stata una soddisfazione".

Alla popolarità di San Francesco ha giovato anche il pontificato del primo papa a portare il suo nome?

"Il pontificato di Francesco è stato un segno della grandezza del santo".

Recentemente, lei ha scritto che San Francesco non era uno che si inteneriva per tramonti e gattini.

"Quello che volevo dire è che non sono i tramonti il motivo della sua grandezza. San Francesco non pensava che la natura fosse madre e buona. Non a caso la chiama ‘sorella’. La natura può regalarci uno splendido tramonto ma anche il tumore al pancreas. Il santo parla invece di ‘creature’: una parola che presuppone un creatore. E di conseguenza che la creatura sia voluta, non casuale. Aver perso di vista questo concetto, che riguarda tutti noi, provoca una grande ansia nel mondo di oggi".

Ci saranno eventi a Forlì per ricordare San Francesco?

"Un incontro con le suore clarisse a Montepaolo. Per il resto, però, nessuno si è fatto vivo".