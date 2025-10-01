Dazi Usa sui divani. Trump annuncia il 30%: "Siamo già penalizzati. Ma scoviamo nuovi trend"

di Maddalena de Franchis

"Imporremo un dazio del 50% su tutte le cucine componibili, i mobili da bagno e i prodotti associati a partire dal 1° ottobre. Inoltre, applicheremo un dazio del 30% sui mobili imbottiti. La ragione di ciò è la massiccia ‘inondazione’ di questi prodotti negli Stati Uniti da parte di altri Paesi". Lo ha scritto, solo cinque giorni fa, il presidente degli Usa Donald Trump sul suo social network ‘Truth’: è l’ultimo atto (per ora) della guerra commerciale che ‘The Donald’ ha scatenato, dal giorno del suo insediamento, contro il resto del mondo.

Dovrebbero quindi scattare oggi le tariffe protezionistiche che si tradurrebbero in un’ulteriore tegola per le aziende del distretto forlivese del mobile imbottito, molte delle quali detengono solide quote di mercato proprio negli Usa.

Riccardo Tura, presidente di Dorelan e figlio del fondatore Diano, intanto l’incertezza, dovuta ai dazi e ad annunci come quello di pochi giorni fa, ha già prodotto un tracollo dell’export italiano verso gli Usa, stimato dall’Istat a -21% nel solo mese di agosto 2025.

"Al netto di tutti gli annunci, spesso contradditori, non ci è ancora chiaro, a oggi, se i dazi sul nostro settore sono al 25%, al 15% o al 10 + 20%. Resta una verità: il consumatore americano è costretto a pagare, oggi, almeno 150 dollari per un bene che, fino a qualche mese fa, ne costava 100. I nostri prodotti hanno perso competitività".

Chi corre maggiori rischi?

"Sicuramente le aziende che basano l’80 o il 90% del fatturato sull’export. Alla preoccupazione legata ai dazi se ne aggiunge infatti un’altra, di cui non si parla abbastanza: l’impatto del cambio euro-dollaro".

Può spiegarsi meglio?

"La svalutazione del dollaro, in atto già da qualche mese, ha due risvolti negativi: da un lato, penalizza le esportazioni negli Usa e, dall’altro, condiziona altre valute che sono legate a doppio filo alle vicende statunitensi: ad esempio, il won sudcoreano. Quindi, in questa situazione, anche vendere i nostri mobili in Corea del Sud diventa molto più difficile".

Trump ha dichiarato che l’unico modo per evitare i dazi sarebbe costruire degli stabilimenti produttivi negli Usa. È un’ipotesi realistica per le aziende del distretto?

"No, naturalmente. Il motivo per cui le nostre aziende esportano tanto negli Usa è proprio perché hanno un know-how, un patrimonio di competenze artigianali che è difficilmente replicabile altrove. Non è possibile, dall’oggi al domani, rimpiazzare il nostro capitale umano".

Gli osservatori dicono che l’unico rimedio all’incertezza dominante è diversificare i mercati di sbocco.

"Sono d’accordo solo in parte. Gli Stati Uniti erano e restano il più grande mercato del mondo: anche economie consolidate come il Giappone o il Sudafrica non sono ugualmente performanti".

Come se ne esce?

"Vivendo il ‘qui e ora’, consapevoli che le tensioni internazionali in atto non si risolveranno a breve. Poi, cercando di intercettare i nuovi trend di consumo: il settore dell’arredamento per la casa, in generale, non gode dello stesso appeal di cui beneficiava nel post-Covid. Ora si è disposti a rinviare l’acquisto di un divano per spendere, invece, in una vacanza: è il motivo per cui i segmenti dell’hôtellerie e della cantieristica navale sono quelli su cui, al momento, puntiamo maggiormente".