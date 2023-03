De Lorenzo guiderà tre strutture

All’incontro di ieri, Palma Mercurio era affiancato da colei che la sostituirà a partire dall’imminente mese di aprile, Carmela De Lorenzo (foto). Non è la prima volta che De Lorenzo varca i cancelli di questa struttura: nel 1997 ne aveva assunto la vicedirezione per tre anni, per poi essere trasferita a Ravenna e Fossombrone, in provincia di Pesaro-Urbino. Nella giornata di ieri è rimasta di fianco alla collega, poche parole per ringraziarla per il lavoro svolto: "È la giornata di Palma Mercurio e la ringrazio per aver voluto condividerla con me – dice De Lorenzo –. Crediamo molto in quello che facciamo, anche se il momento per me è difficile perché dovrò dividermi fra tre strutture". Appunto Ravenna e Fossombrone. "Certamente, siamo in pochi e abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti. Ma sono certa che, insieme, lavoreremo bene".

p. m.