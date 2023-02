De Micheli: "Facciamo tesoro degli errori e andiamo oltre"

Si è tenuto ieri al bar ristorante Flora l’incontro per la mozione dell’ex ministra alle infrastrutture Paola De Micheli, all’interno della fase congressuale del Partito Democratico che porterà, il 26 febbraio prossimo, a scegliere il successore di Enrico Letta quale segretario nazionale dei Dem. In corsa quindi anche Paola De Micheli, che è stata salutata dal segretario territoriale Daniele Valbonesi.

"Entra nel vivo questa fase congressuale – ha spiegato il segretario forlivese del Pd –, che prevede che già da questo venerdì i congressi votino chi dei quattro contendenti acceda alle primarie del 26 febbraio". Finiti i convenevoli è stata la stessa De Micheli a presentare la propria visione del futuro del Partito Democratico e a illustrare i punti salienti della propria mozione, partendo comunque dal fatto che aveva votato no al regolamento di questo congresso. "Io sono contro il metodo dell’unanimità, tanto ricercata di questi tempi – ha affermato con forza l’ex ministra –. Tutti questi bei maschietti che avevano l’unanimità, poi però appena usciti dalla riunione c’era qualcuno che rilasciava un’intervista per fare subito dei distinguo sulla decisione presa. E poi, appena si poteva, naturalmente si cambiava segretario. Se uno la pensa diversamente, lo dica, se ne parla e poi si vota e, al limite, io vota contro".

Nonostante il voto contrario, la candidata alla segreteria ha comunque presentato la propria mozione, e per prima, come ha ricordato lei stessa. "Hanno tutti pensato che fosse una candidatura sulla persona – ha proseguito –, invece la mia è una candidatura per il cambiamento e le riforme interne della nostra struttura. Bisogna dare una nuova organizzazione, altrimenti ogni due anni si torna a cambiare il segretario. È vero, siamo l’unico partito ha svolgere i congressi, ma poi ne facciamo troppi, con questo sistema di correnti che non permettono al segretario di fare il segretario. Questo metodo è da modificare".

E poi la disamina sugli errori del passato. "Abbiamo commesso errori? Sì, certo – ha spiegato –, li si ammette, se ne fa tesoro e si va oltre. Non possiamo stare qui ancora a flagellarci per il Jobs Act di sette anni fa, quando nel frattempo il mondo è cambiato alla velocità della luce. Parliamo di cose che le persone poi non capiscono, perché ci sono generazioni di lavoratori che non sanno nulla di tutto ciò".

Matteo Bondi