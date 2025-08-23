De Pascale alla ‘Pescaccia’ : "Dai voti delle Regionali la spinta adesso per voltare pagina a Forlì"

A inaugurare la Festa dell’Unità della Pescaccia, il cui programma continua fino al 31 agosto, è stato giovedì sera il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale. A salutare i tanti intervenuti anche il segretario comunale del Partito Democratico Michele Valli e quello territoriale Enrico Monti. Una festa che ha da subito attirato centinaia di persone, grazie anche al suo stand gastronomico letteralmente preso d’assalto; ma, grazie a tanti rodati volontari, tutti hanno trovato il giusto ristoro. Sul palco i tre rappresentanti del Pd hanno ricordato come si stia lavorando per "tornare al governo della città alle prossime amministrative" e l’importanza di "momenti come questo – ha ricordato Monti – per raccogliere idee e spunti".

I temi internazionali sono stati lo spunto iniziale dell’intervento del presidente de Pascale "perché abbiamo l’illusione che le cose che capitano lontano non ci tocchino, ma non è così". Partendo dalla drammatica situazione di Gaza, de Pascale ha voluto chiarire la posizione del Partito Democratico: "Criticare le decisioni e le scelte scellerate del governo israleliano non significa certo essere antisemiti – ha attaccato – e meraviglia poi che questa accusa arrivi proprio da culture politiche che hanno contribuito fattivamente ai rastrellamenti degli ebrei e all’emanazione delle leggi razziali".

Il discorso è virato poi sull’accordo, sottoscritto anche dal governo italiano, di aumentare la spesa militare fino al 5 per cento del Pil. "Ma non hanno il coraggio di dire da dove verranno prese queste risorse, che sono oltre il doppio di quanto non si spenda ora – ha sottolineato de Pascale –. Con la sanità pubblica che è già sottofinanziata", ricordando come al Morgagni-Pierantoni o all’Irst di Meldola "se ti devi curare non ti chiedono che conto corrente hai, che lavoro fai o quale sia il tuo reddito, vieni curato e basta. Così deve essere, ma dobbiamo migliorare anche in quei settori in cui siamo in difficoltà".

Si è tornati poi a parlare di Forlì ricordando come proprio dal territorio sia arrivata una grande spinta proprio alla vittoria alle regionali. "Credo che per un ravennate prendere il 60% dei voti a Forlì sia un fatto storico – ha rimarcato –, ma da questa terra è arrivata una pattuglia di consiglieri come Daniele Valbonesi e Valentina Ancarani, oltre a Gessica Allegni in giunta, che sanno farsi valere e sono un valore aggiunto per il nostro impegno. Credo che proprio dalle regionali sia partita una nuova pagina che porterà Forlì a tornare ad essere proiettata nel futuro".

Presenti, oltre ai citati Valbonesi, Ancarani e Allegni, anche i sindaci di Meldola Roberto Cavallucci, di Modigliana Jader Dardi e di Bertinoro Filippo Scogli, oltre a vari consiglieri comunali di Forlì e segretari dei circoli del circondario.

Matteo Bondi