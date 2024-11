"De Pascale, merito anche dei civici"

A poche ore dall’esito delle urne, Michele Fiumi, candidato della lista ‘Civici, con de Pascale’ commenta i risultati delle regionali: "Forlì, con il suo 5,5%, è il capoluogo di Provincia che ha ottenuto più voti in assoluto tra tutte le liste civiche del centrosinistra". Fiumi dichiara che "l’elezione di de Pascale è figlia della pioggia di consensi raccolti dal Pd, ma anche del brillante risultato ottenuto dai civici che, con il 3,8% di voti, si confermano una forza solida e identitaria che esprimerà due consiglieri regionali". Fiumi, però, con le sue 767 preferenze, non sarà tra loro: "Sarebbe stato un onore, visto l’ottimo risultato personale, poter rappresentare il mio territorio, ma i meccanismi proporzionali assegneranno quei seggi ai collegi di Modena e Bologna, malgrado abbiano contabilizzato una percentuale molto simile a quella della nostra Provincia e nettamente inferiore a Ravenna". Un risultato che "dà energia e autorevolezza al nostro progetto e, in uno scenario preoccupante per il dato sull’astensionismo, rilancia il civismo come l’unico strumento efficace per poter arginare la disaffezione dell’elettorato e il populismo dell’anti-politica". Il civico termina con un proposito: "La gente ci chiede nuove proposte e forme di partecipazione più inclusive e riformatrici. Nel giorno in cui brindiamo al successo di de Pascale, rinnoviamo l’impegno a dare il nostro contributo concreto al governo regionale che sta per nascere".