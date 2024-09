De Pascale visita la coop Babini e incontra RinnoviAmo Forlì

Mercoledì scorso, il candidato alla presidenza dell’Emilia-Romagna, Michele de Pascale, ha visitato alcune cooperative sociali di Forlì, tra cui la Paolo Babini, accompagnato da Elena Colangelo, consigliera comunale eletta della lista civica ‘Rinnoviamo Forlì’. Tra i momenti centrali della giornata la visita al Villaggio Mafalda, progetto della cooperativa dedicato all’accoglienza di bambini, adolescenti e madri in difficoltà. Dal 2006, il Villaggio ha sostenuto oltre 150 minori, offrendo loro un ambiente sicuro e un percorso verso una nuova serenità familiare o l’autonomia.

Il candidato alle regionali, durante la visita, ha sottolineato l’importanza del lavoro svolto dalle cooperative sociali, evidenziando come questi luoghi siano fondamentali per promuovere una cultura della solidarietà e dell’inclusione. "Queste esperienze dimostrano come la comunità possa e debba essere protagonista nel rispondere ai bisogni sociali" ha dichiarato de Pascale. Elena Colangelo ha espresso il suo sostegno per il sindaco di Ravenna: "Sosteniamo Michele de Pascale perché crediamo nella sua capacità di promuovere un modello di welfare che valorizzi il ruolo delle cooperative socio-assistenziali, come la Paolo Babini, fondamentali per garantire servizi essenziali e per costruire una comunità più inclusiva e solidale".

Quindi de Pascale ha incontrato ex candidati e sostenitori della lista civica che alle scorse amministrative ha sostenuto il candidato sindaco di centrosinistra Graziano Rinaldini. "La nostra realtà civica ha trovato in Michele de Pascale un interlocutore che non solo comprende le esigenze delle comunità locali, ma che è anche determinato a valorizzare il contributo delle liste civiche nel processo decisionale – ha dichiarato Michele Fiumi, portavoce di Rinnoviamo Forlì –. Il suo impegno per Forlì e l’Emilia-Romagna ci dà fiducia nella possibilità di costruire insieme una regione che metta al centro il bene comune e la partecipazione attiva".

Matteo Bondi