De Vito e Taufic, il duo esplosivo

La quinta edizione ’JazzaForlì - musica per libere menti’ prosegue questa sera alle 21.25 presso la sala Melozzo (piazzale Melozzo 7a), col duo Maria Pia De Vito (nella foto la cantante) e Roberto Taufic (chitarra). Due raffinati musicisti che si muovono tra l’universo brasiliano, la musica napoletana, il jazz e altri linguaggi, un percorso dai toni caldi con atomosfere transculturali. Domani al Regnoli 41 (in via Regnoli, 52) la giornata inizierà con Gianni Morelenbaum Gualberto che alle 17 tratterà una conferenza su il ’Jazz come cambiamento sociale’. Alle 21.15 il palco della Sala San Luigi (in via Nanni 14) vedrà esibirsi un trio guidato dal sassofono di Chris Potter con James Francies al piano e tastiere ed Eric Harland alla batteria. La band proporrà ’Circuits’ (album del 2019). Conclude il cartellone domenica al ristorante Villa Carpena dalle 12.30 il trio composto da Fabrizio Puglisi, Stefano Senni e Alessandro Paternesi.