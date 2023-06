Debutta Emilia Romagna Festival La Ferrari interpreta ’Le Eroine’

Partirà domani alle 21, all’Arena San Domenico di Forlì, la XXIII edizione dell’Emilia Romagna Festival, con oltre 50 appuntamenti in regione fino all’8 settembre. Ad inaugurare l’Erf sarà l’attrice Isabella Ferrari che porterà sul palco ‘Le eroine’ di Ovidio accompagnata al pianoforte da Roberto Prosseda che eseguirà musiche di Chopin. Il tutto con la regia di Alessandro Fabrizi e il coordinamento artistico di Elena Marazzita. La Ferrari interpreterà il testo di Ovidio accompagnata dalla musica per dare voce a tante donne che si presentano mentre scrivono una lettera ai loro uomini come Penelope ad Ulisse, Medea a Giasone, Arianna a Teseo, Didone a Enea, Elena a Paride, Fedra a Ippolito. In questo modo l’attrice mette in primo piano l’animo delle donne, e lo fa attraverso un’interpretazione di forte intensità per dimostrare che le donne meritano lo stesso rispetto e la stessa attenzione degli uomini.

La Ferrari è nata in provincia di Piacenza e, dopo un inizio in commedie di successo, si è dedicata al cinema d’autore interpretando ruoli importanti in lavori come ‘Appuntamento a Liverpool’, ‘Il romanzo di un giovane povero’ di Scola, ‘La lingua del santo’, ‘Amatemi’, ‘Saturno contro’, ‘Un giorno perfetto’ (premiata come miglior attrice alla Mostra del Cinema di Venezia), ‘Caos Calmo’, ‘E la chiamano estate’, ‘La grande bellezza’ (in cui ha vinto il nastro d’argento), ‘La vita oscena’, ‘Napoli velata’, ‘Euforia’, ‘E’ per il tuo bene’, ‘La mia ombra è tua’. Nonostante i premi ottenuti col cinema, non ha mai trascurato il teatro.

Prosseda è noto come pianista classico, ha inciso musica di Felix Mendelssohn, ha vinto numerosi premi ed è molto apprezzato per le sue interpretazioni di Mozart, Schubert, Schumann e Chopin. Attualmente collabora con le più importanti orchestre del mondo tra cui London Philharmonic, New Japan Philharmonic, Moscow State Philharmonic, Bruxelles Philharmonic, Calgary Philharmonic e Gewandhaus Orchester. In Italia è spesso invitato dall’Accademia di Santa Cecilia di Roma, dal Teatro alla Scala, dall’Unione Musicale di Torino, dall’Accademia Filarmonica Romana, dal Teatro la Fenice ed è noto anche per le sue esecuzioni con il piano-pe´dalier. In caso di maltempo lo spettacolo si terrà al teatro Testori, via Amerigo Vespucci 13. Ingresso: biglietto intero 12 euro; ridotto over 65 e fino a 25 anni 10 euro; studenti fino a 25 anni 7 euro: gratis fino a 10 anni.

Rosanna Ricci