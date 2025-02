Debutta il Collettivo E3b con l’evento ’Trebbo paesano’

Debutterà oggi alle 16 a Dovadola, in piazza Cesare Battisti, il Collettivo E3B (e treb), con l’evento ‘Trebbo paesano: La Dovadola che eravamo’. Spiega Simona Camporesi, una editor forlivese trapiantata a Dovadola, promotrice dell’iniziativa insieme ad Alessandro Fabbri, in arte Ando, antropologo di Rocca San Casciano: "Il Collettivo E3B nasce con l’obiettivo di recuperare la memoria delle cosiddette Aree interne, che per noi sono le vallate forlivesi, ad iniziare da quella del Montone, e della Romagna Toscana. Il Collettivo vorrebbe fare da collante fra appassionati, gruppi e associazioni che già si occupano della memoria di questi territori".

Un esempio sarà l’evento di oggi pomeriggio. Infatti, i promotori sollecitano a partecipare con questo allettante invito: "Cosa portare? I tuoi ricordi per una veglia attorno al fuoco, come succedeva un tempo quando non c’erano la tv, i social e altri media. Se puoi, porta un oggetto o un’immagine che ti rappresenti, tanta voglia di ascoltare e condividere memorie. Infine, porta una tazza per il vin brulé".

Aggiunge Simona Camporesi, scrittrice ‘ghostwriter’: "Ci saranno anche amici e personaggi di Dovadola, fra cui il liutaio Foscolo Lombardi, la memoria storica del paese, oltre che storico e artista".

L’iniziativa si svolge in collaborazione con il Caffè Antica Osteria e sta raccogliendo l’interesse di altri gruppi del territorio, fra cui il Centro italiano di Storytelling di Portico. Commenta, infatti, sui social la fondatrice e animatrice degli storyteller, Giovanna Conforto: "Sarebbe bello esserci, perché è una bella iniziativa da sostenere".

