Decine di liti Interventi a raffica

Interventi per liti a ripetizione (in casa, in strada o in locali pubblici) negli scorsi giorni da parte della polizia.

In un caso le volanti sono intervenute in una comunità per minori a causa di una violenta lite tra alcuni giovani collocati nella struttura.

Altro episodio in stazione, in quanto era stato segnalato un treno in arrivo con all’interno un nutrito gruppo di giovani in lite col capotreno. Gli agenti hanno

identificato sette ragazzi sulla soglia della maggiore età, tutti di origine magrebina.

In corso Mazzini invece, all’interno di un esercizio pubblico, si è

scatenata una chiassosa lite tra uno straniero e un addetto all’esercizio stesso, che era in fase di chiusura e pulizie serali. Diversi infine gli interventi per liti famigliari. In alcuni le indagini sono tuttora in corso.