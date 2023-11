Decisivo il ruolo dei comitati di quartiere

Da quel giorno infernale del 16 maggio che mai nessuno di noi potrà dimenticare, il comitato di quartiere dei Romiti è stato un punto di riferimento costante per le persone che vivono in questa parte della città. Abbiamo letto le dichiarazioni del presidente della Commissione speciale di indagine e studio sull’emergenza alluvione che tendono a mettere in secondo piano il ruolo dei comitati di quartiere. E francamente dispiacciono, oltre alle sue parole, i silenzi di chi ben conosce la funzione dei comitati di quartiere e in particolare di quello dei Romiti.

* coordinatore del comitato

di quartiere dei Romiti