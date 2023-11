Decisivo il ruolo dei comitati di quartiere

Valmori *

È noto a tutti, ad esempio, che senza l’impegno dei volontari dei Romiti, coordinati da comitato di quartiere e non da altri enti, non avremo avuto la possibilità di attivare il centro di raccolta e smistamento del materiale al palasport, solo per fare un esempio importante e (non so perché) mai citato tra le ‘buone pratiche’ di cittadinanza attiva manifestate durante l’emergenza. A differenza di altri, però, noi ci siamo stati e ci siamo anche dopo l’emergenza.

Ogni giorno ci relazioniamo, in rappresentanza dei residenti, con l’amministrazione comunale, quasi tutti i suoi assessori, consiglieri comunali, aziende pubbliche, altri enti preposti alla cura e manutenzione del territorio, per segnalare disservizi, problematiche, esigenze della popolazione. Ci farà piacere vedere a sei mesi di distanza il presidente della Commissione speciale sull’emergenza alluvione venire nelle zone alluvionate per parlare con la gente; ma ci dispiace che un organo dell’Amministrazione comunale non consideri degni di considerazione e ascolto i comitati di quartiere che nella nostra città hanno una storia ben definita, una funzione sancita anche dall’attuale amministrazione e un ruolo di prossimità che per molte famiglie (dei Romiti e non solo) è l’unica interfaccia verso le istituzioni. Ci auguriamo che diversa sia l’opinione del sindaco di Forlì, e che la Commissione non voglia davvero commettere l’errore di sottovalutare e non tenere in considerazione la voce dei comitati di quartiere che sono una parte (certo non esaustiva, ma importante) del tessuto cittadino e che più da vicino hanno visto e subìto l’impatto devastante dell’alluvione, sulla propria pelle e sui muri delle proprie case.

Siamo stati, siamo tuttora e saremo in futuro sempre presenti, vicini e attivi nei confronti dei territori che rappresentiamo per rispetto di tutti i residenti che ci hanno votato.

* coordinatore

del quartiere Romiti