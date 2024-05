Defibrillatore: Avis, Ac e Scout insieme per la prevenzione

L’associazione Avis di Predappio, formata da 230 iscritti, oltre a raccogliere sangue, continua le sue benefiche attività durante tutto l’anno. Racconta la dinamica presidente Michela Picchi: "Recentemente abbiamo organizzato un corso per insegnare a 13 giovani educatori dell’Azione cattolica e degli Scout di Predappio come usare il defibrillatore. Trovandosi spesso a contatto con ragazzi e giovani è bene che i responsabili di questi gruppi, come quelli dei gruppi sportivi, conoscano questa pratica preventiva per la sicurezza e la salute di tutti". Spiega ancora la presidente: "A Predappio e in tutte le frazioni l’Avis ha installato una decina di defibrillatori, con un responsabile per ogni apparecchio, ma spesso non c’è chi lo sappia usare. Di qui la necessità del corso, diretto da due bravi istruttori della Misericordia di Premilcuore, che ringraziamo".

Finora questi strumenti non sono mai stati usati dai responsabili dei due gruppi di Azione cattolica e Scout, "ma la prevenzione è molto importante", commenta Michela Picchi. L’impegno dell’Avis non si ferma qui, come spiega ancora la presidente Picchi: "Prossimamente organizzeremo anche un corso per tutti i ragazzi e ragazze che aderiscono a queste due e altre associazioni, perché tutti sappiano usare il defibrillatore in caso di necessità". Va ricordato che gli scout del gruppo San Cassiano di Predappio è fra i più numerosi della diocesi di Forlì-Bertinoro, ben oltre 150. "Ma noi – conclude la presidente dell’Avis – continueremo a collaborare con tutte le altre associazioni di volontariato".

q.c.