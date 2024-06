Degrado, blitz nell’area dell’ex scalo merci: "Le Ferrovie rendano inaccessibile il luogo"

Blitz congiunto di carabinieri e polizia nell’area dell’ex scalo merci di via Vespucci, segnalato – anche da numerosi cittadini – come luogo "di spaccio e criminalità". Controllati edifici e capannoni che si trovano in uno spazio, di proprietà delle Ferrovie dello Stato. Numerosi i segni di bivacco e degrado: brande e molteplici capi di abbigliamento e materiale vario in rovina. Un uomo è stato denunciato per "invasione di terreni ed edifici pubblici". All’esito dei controlli, "alla proprietà è stato chiesto di provvedere a rendere inaccessibili gli stabili", rimarca una nota delle forze dell’ordine.