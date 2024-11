"Degrado e vandali. Siamo molto delusi"

Usa un tono polemico Maurizio Cimatti, la cui abitazione non è a ridosso del parco ma nelle vie subito antistanti: "Ultimamente ho smesso di fare segnalazioni perché ho capito che non siamo ascoltati. Degrado, vandalismo e abbandono sono secondo me i principali problemi, dovuti credo al contenzioso tra i proprietari delle superfici vicino al parco". Poi continua, soffermandosi sulla questione della pulizia dei sentieri lungo il fiume Ronco e sulle possibili riqualificazioni della zona: "Il Comune ci sta deludendo sempre di più, non solo nella nostra zona ma anche in altre parti di Forlì e lo dico da ex dipendente del servizio verde comunale, in cui ho lavorato per quarantadue anni. Nuovo progetto? Demolire una struttura del genere per me è assurdo".