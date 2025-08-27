"Degrado, sporcizia e incuria: perché l’amministrazione non fa nulla?"

È una lunga lista, quella stilata dalla consigliera comunale dem Elisa Massa, che evidenzia numerose criticità cittadine, in quella che presenta come una caustica risposta alla campagna di sensibilizzazione civica lanciata dal Comune, dal titolo ‘Ci sono tanti modi per amare Forlì’.

"Sono passati oltre 7 mesi dalla mia denuncia sullo stato di abbandono di alcuni parchi cittadini che erano stati alluvionati a maggio del 2023 – comincia – e tutto è ancora immutato: le panchine divelte dall’acqua di oltre due anni fa, totale degrado e incuria".

Poi Massa passa ai rifiuti: "li si trova dappertutto, anche nella scarpata che da viale Salinatore degrada verso il percorso ciclopedonale sul Fiume Montone, proprio davanti alla Fabbrica delle candele. Non è da meno il sottopasso di Via salinatore che porta sul corso Garibaldi. I componenti della Giunta Zattini lo hanno mai percorso?".

Proseguendo lungo la via Firenze in direzione Castrocaro, "uno stato pietoso di negligenza del canale con vegetazione incontrollata e arbusti che ostruiscono la visuale con un rischio per la sicurezza stradale. Il regolamento comunale del verde pubblico e privato stabilisce le responsabilità dei proprietari e gestori di aree verdi, dunque, il Comune deve pretendere che il gestore del canale faccia un’adeguata manutenzione, anche per agire sugli animali infestanti che vi proliferano".

Il viaggio della consigliera si sposta, poi, sul tratto di pista ciclabile che lungo la via Firenze porta fino all’incrocio con via del Partigiano, "anche questa in stato di abbandono con arbusti che hanno invaso la carreggiata ciclo-pedonale e che ne impediscono l’utilizzo, si giunge alla curva di via Ossi, subito dopo il cimitero di San Varano, una vera vergogna oltre che un pericolo per chi vi transita. I fili dell’impianto luminoso, non più attivo da anni, che penzolano dalle centraline, gli arbusti che hanno invaso i cartelli e che non sono più visibili. Questa strada – conclude – viene molto utilizzata tra l’altro per l’accesso all’ospedale Morgagni-Pierantoni dalla parte ovest della città e in futuro sarà a servizio della nuova casa circondariale, i cui lavori stanno avanzando, ma di certo non la viabilità limitrofa e i suoi servizi".