Degustazioni di vini al Brn Village. Ecco tre domeniche di ‘piacere’

Per celebrare il mese storicamente più intenso per la viticoltura il Brn Village di Forlimpopoli ospita ‘Piaceri DiVini’, tre domeniche (8, 15 e 22 settembre) dedicate alla degustazione di prodotti delle migliori cantine del BelPaese. Dalle 18 alle 23 oltre 50 cantine provenienti da tutta Italia, e non solo, accoglieranno i visitatori con una selezione di vini esclusivamente biologici e biodinamici, in un’atmosfera distesa e accogliente fatta di live music e djset. Apertura della rassegna con DJ Jimmo e il suo videoshow, a seguire live della swing band Peter Sellers, che riproporrà il suo spettacolo anche domenica 15 in compagnia di Dj Robert-Eno della Relight Orchestra. Brass to House e Dj Max Zompanti chiuderanno domenica 22 con uno show divertente fatto di groove e street music. Durante la manifestazione la cucina del Brn Bike Café rimarrà chiusa e non sarà possibile cenare al coperto. All’interno del percorso sarà presente un punto food dove sarà possibile acquistare e degustare un cestino aperitivo realizzato con la migliore stuzzicheria del villaggio a 5 euro. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Prevendita con accesso prioritario acquistabile su brnvillage.it. Degustazione: 12 euro con tre consumazioni incluse.