Delega che pesa. Dopo trent’anni cade un muro

Il mancato riconoscimento non solo degli sforzi, ma soprattutto di risultati di portata ben più che regionale, era esattamente il motivo per cui l’esclusione di Forlì era diventata risibile e anacronistica. Con queste premesse e tale importanza simbolica, la Cultura era forse la delega più importante per Forlì. E vanno sottolineati due aspetti: giusto, contando i voti, che stavolta l’assessore sia forlivese e non cesenate; e non è casuale che la rottura del ‘muro’ sia arrivata da un ex amministratore confinante, fuori da logiche troppo emiliane.

Insomma, tornare in Giunta regionale dopo così tanto tempo è un’opportunità per la città. A meno che la politica non guasti tutto. Pur nella legittima diversità delle proprie opinioni, sarebbe un disastro se Gessica Allegni e la maggioranza di centrodestra del Comune cercassero pretesti per provocarsi e lanciarsi frecciate. Del resto, proprio sulla cultura, il Pd non è stato tenero. Le prime parole dell’assessora, fortunatamente, vanno in un’altra direzione. Ci sono tanti progetti, trasformarli in un campo di battaglia non converrebbe a nessuno.

La nomina di Allegni ha anche altre conseguenze. Bertinoro è quella che ci rimette di più, perché tornerà a votare dopo mesi di stallo. Il Pd corre un rischio, visto che gli ultimi risultati e le scelte della segretaria avevano messo a tacere vecchi malumori: cosa accadrà con un nuovo congresso? Tutto sommato, però, anche il partito ha un’opportunità. Quando si candidò a sindaco di Bertinoro, nel 2021, Allegni disse che i cinque anni precedenti, da assessora proprio sul Colle, l’avevano fatta maturare. Era stata la sua prima esperienza amministrativa. È lo stesso processo di cui ha bisogno il Pd forlivese, che, escluso dai posti che contano, ha talvolta privilegiato la protesta rispetto alla proposta (e alle amministrative questo non ha pagato). Lo sbarco in Regione apre, anche politicamente, una stagione nuova.