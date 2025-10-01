Delegazione cubana fa tappa a Bertinoro

Dall’Avana a Bertinoro sotto il segno dell’Ospitalità. Nei giorni scorsi il ‘balcone di Romagna’ ha accolto la delegazione cubana coinvolta nel progetto di cooperazione internazionale ’Acqua Campus Cuba’, promosso per diffondere tecnologie europee per l’agricoltura di precisione.

Nato proprio in Romagna, durante le edizioni 2022 e 2023 di Macfrut, il progetto è già stato avviato, con la collaborazione anche di diversi soggetti del nostro territorio, fra cui l’azienda cesenate Winet srl, che si occupa di tecnologie per il monitoraggio ambientale e industriale. Sono stati proprio i tecnici di Winet che, durante una trasferta all’Avana, hanno avuto l’idea di invitare i partner cubani a Bertinoro, per sperimentare di persona la sua accoglienza, diventata nel tempo addirittura il tratto distintivo per eccellenza.

E così il gruppo cubano (composto da tecnici, titolari di aziende agricole e responsabili del programma di sviluppo) ha fatto tappa anche sul colle dell’ospitalità. A dar loro il benvenuto è stato il sindaco Filippo Scogli. Poi, dopo l’incontro istituzionale, la giornata non è finita, infatti gli ospiti sono stati accompagnati in una visita guidata alla scoperta delle bellezze e delle tipicità dell’antico borgo, nel segno della cultura e dell’amicizia fra i popoli.

ma.bo.