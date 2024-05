Il delitto di Civitella, l’affondo finale della pm: "Omicidio crudele: ergastolo per l’imputato"

Franco Severi, 53 anni, agricoltore, viene trovato decapitato (la testa non è mai stata rinvenuta) la sera del 22 giugno 2022 in un dirupo dietro al fondo agricolo dove abitava da solo, a Ca’ Seggio di Civitella. A processo per omicidio volontario aggravato, in Corte d’Assise, c’è il fratello Daniele, 64 anni, di Meldola, autista del 118 in pensione. Movente del delitto, secondo l’accusa: l’eredità del fondo agricolo contesa coi fratelli. Daniele è in carcere preventivo dall’8 luglio 2022. Il 20 parola alla difesa; il 23 maggio, dopo le repliche di pm e parte civile, è prevista la sentenza.

Forlì, 14 maggio 2024 – Daniele resta imperturbabile quando la pm pronuncia la parola "ergastolo". "L’imputato ha ucciso il fratello Franco con premeditazione e crudeltà, tagliandogli la testa, non si sa se da vivo o da morto, spero da morto. Per questo chiedo l’ergastolo". La pm Federica Messina chiude così, con la formula del carcere a vita, la sua requisitoria di 5 ore. Requisitoria costruita "pezzo per pezzo, con grande professionalità da parte degli inquirenti, per una verità processuale logica e solida in tutte le sue parti, dalla costruzione iniziale all’atto conclusivo, l’omicidio. Abbiamo cercato anche prove che avrebbero potuto scagionare Daniele. E questo lo sa anche lui. Ma non ne abbiamo trovate". Nessuna circostanza generica per l’imputato, rimarca la pm. E questo a causa della "gravità dei fatti".

La pm va giù durissima. E chiede per Daniele anche "l’isolamento diurno". Per fare poi istanza di trasmissione alla procura degli atti per i reati di falsa testimonianza al pm sia per Daniele sia per la moglie, Monia Marchi; la donna durante le indagini aveva tentato di coprire il marito, sostenendo che la sera del delitto (il 21 giugno 2022) era a casa. Versione poi modificata dalla stessa Marchi in sede di indagine. Un ergastolo richiesto anche per la continuazione dei reati: lo stalking a Franco e il porto abusivo di armi.

Messina volge spesso lo sguardo a Daniele. Segno chiaro che la sfida l’ha raccolta, eccome: "Daniele ha ucciso per motivi futili e abietti. Ha ucciso perché temeva di perdere l’eredità del fondo agricolo lasciato dai genitori morti". L’azione di Daniele sarebbe stata fatta "con minuziosa esecuzione, utilizzando strumenti come guanti in lattice e coperte impermeabili usati da lui al 118, e con meticolosa premeditazione: voleva fare fuori Franco perché era un ostacolo tra lui e la terra, che sentiva solo sua. Voleva fare fuori Franco perché riteneva che lui sperperasse tutto nei night".

Si rende conto la pm che "questo è un processo indiziario. Ma ciò vuol dire solo che non c’è una prova diretta, non c’è un testimone oculare o la confessione del reo. Ma le prove che abbiamo raccolto sono resistenti a ogni controvalutazione: i guanti trovati nell’auto di Daniele col sangue del fratello, le sue scarpe col sangue della vittima. Daniele ha agito con determinazione, uccidendo il fratello prima abbattendolo con un colpo di pistola, visto che ci sono schizzi di sangue fresco sulle mani della vittima compatibili con uno sparo, e poi decapitandolo, arrivando al fondo agricolo la sera del 21 giugno 2022 da un tragitto alternativo alla Bidentina, che lui conosce bene, visto che in quei luoghi lui ci è cresciuto".

“Dall’altra parte – va avanti Messina – residui della polvere da sparo, anche se la pistola, così come la testa di Franco, non è mai stata trovata, sono stati rinvenuti in maniera chiara negli slip di Franco. Che è stato vittima dell’ossessione paranoica di Daniele, che peraltro, devo dire, è stato lasciato solo dalla sua stessa famiglia, prima dell’omicidio, quando l’astio e la rabbia di Daniele verso i suoi fratelli stava maturando. Doveva essere curato, ma nessuno l’ha fatto".

L’avvocato Max Starni, parte civile (per i fratelli di Franco), scende nelle piegature della trama. "Le prove sono sempre state contro Daniele: i guanti e il sangue sulle scarpe, che sono due vere pistole fumanti, altro che indizi. Per questo non ci sono dubbi: Daniele ha ucciso Franco. Ma Daniele ha sempre avuto una sola strategia: calunniare gli inquirenti e lo stesso pubblico ministero, e cambiando sempre versione della sua difesa, contraddicendosi in continuazione". Per Starni, Daniele ha occultato la testa di Franco "grazie alla sua abilità professionale, visto che al 118 si occupava di raccogliere i cadaveri per strada senza mai sporcarsi". E poi ci sono le scarpe di Daniele, col sangue del morto, che "erano ai piedi dell’imputato: quelle non le aveva nascoste". Come dire, più prova di così. Poi Starni estrae un asso dalla manica: "Nell’ottobre 2023 Daniele ha venduto la sua abitazione a Meldola, per evitare eventuali risarcimenti. E questo perché sa di essere condannato, in quanto colpevole". L’avvocato Starni ha chiesto un risarcimento di 5 milioni per i fratelli della vittima.