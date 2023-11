Deltaplano ‘impazzito’ travolge due pensionati: paura al campovolo

Forlì, 16 novembre 2023 – Paura ieri verso le 15 all’interno del campo volo Ali Soccorso di Villafranca: un deltaplano a motore, appena tirato fuori dall’hangar, dopo l’accensione è come ’impazzito’ travolgendo due persone, il proprietario del velivolo e un amico, rimasti feriti, anche se per fortuna non in modo grave: i bollettini medici parlano di frattura al bacino per uno e trauma cranico per l’altro.

Entrambi sono stati trasportati all’ospedale di Cesena in ambulanza; l’elicottero del 118, allertato subito dopo l’incidente è tornato alla base di Ravenna vuoto visto che le condizioni dei due feriti non erano preoccupanti.

Sul posto sono giunti i carabinieri, per i rilievi di legge. Secondo i primi riscontri, verbalizzati anche grazie a un testimone presente ai fatti, sembra che i due – entrambi pensionati, uno della provincia di Ravenna l’altro di Gambettola – dopo aver tirato fuori il deltaplano dall’hangar abbiano acceso il motore del mezzo; in quel momento però il deltaplano ha subito una sorta di ’accelerazione’, dovuta probabilmente a un malfunzionamento, ancora però da valutare; sta di fatto che il deltaplano stesso è slittato via veloce sul campo colpendo i due amici che erano a fianco del mezzo e andando poi a sbattere violentemente contro un muro di cinta del campo volo.

I due feriti, in base alle tesimonianze raccolte, non hanno mai perso conoscenza.