Dem concordi (con dei ma). Città della Cultura:: "Occhio ai tempi dei lavori"

Il gruppo consiliare del Partito Democratico giudica in maniera positiva la discussione avvenuta in aula del progetto di candidatura di Forlì a Capitale Italiana della Cultura 2028. "Riteniamo positivo che tutte le forze politiche e lo stesso sindaco – affermano i consiglieri dem – abbiano convenuto che il processo dovrà coinvolgere in maniera ampia tutti gli attori della città, dalle forze politiche, alle istituzioni culturali, al mondo associativo e economico, ai cittadini stessi".

Ritengono importante i dem che il percorso debba essere anche l’occasione per una riflessione sul patrimonio e il sistema culturale cittadino. In seno al consiglio comunale si è anche condiviso l’idea che sia la terza commissione quella deputata per proseguire il confronto tra le forze politiche, con sedute dedicate. Per i democratici la Commissione dovrà così incontrare il costituendo Comitato scientifico, il Comitato operativo e lo staff comunale dedicato. "Forlì capitale della cultura è un sogno per tutta la città – proseguono i consiglieri del Pd –, ma c’è grande perplessità sulle condizioni attuali del nostro patrimonio. Per affrontare la sfida è necessario quindi misurarsi con alcuni nodi legati alle condizioni della cultura forlivese, a partire dalla chiusura di quasi tutti i musei e dallo stato di sofferenza della biblioteca". La proposta che arriva dai banchi dell’opposizione è di collegare il piano dei lavori pubblici al progetto di candidatura.

"E’ necessaria, perciò, la massima chiarezza sulle tempistiche di conclusione dei cantieri finanziati dal Pnrr – sottolineano i dem –, per non perdere i fondi". I consiglieri hanno poi proposto un calendario di visite ai vari cantiere da parte della commissione: "Particolare attenzione dovrà essere posta sugli edifici sino a oggi rimasti ai margini di qualsiasi progettualità, per esempio Palazzo Gaddi e Villa Saffi – rimarcano – oltre alla necessità di affrontare, in maniera partecipata, la scelta di nuove funzioni strategiche per i grandi contenitori in abbandono, come l’Eridania e la Ripa, nonché per gli spazi pubblici a partire dal centro storico: le piazze, parchi e giardini, contenitori culturali". Il Partito Democratico propone poi di investire fortemente sulla digitalizzazione del patrimonio, anche con riferimento alla necessità di valorizzare e far conoscere l’importante patrimonio archivistico, fotografico e documentale presente in città. Per quanto riguarda invece importanti periodi storici che hanno visto la città protagonista "pensiamo all’Ottocento e al Risorgimento, centrali nella creazione dell’identità nazionale repubblicana, e al Novecento, attraverso una valorizzazione critica del patrimonio come occasione di rafforzamento dei valori democratici, tratto fondamentale della storia del territorio".

Matteo Bondi