Dem, corsa verso le amministrative: "Solerti nel trovare il candidato"

Al termine di un confronto serrato, che ha visto i due contendenti giocarsi la segreteria territoriale in un testa a testa fino all’ultimo giorno, a spuntarla è stata Gessica Allegni, 41enne sindaca di Bertinoro. "Sono molto onorata della fiducia che gli iscritti hanno voluto porre in me – ha commentato a caldo la neo segretaria al termine dell’ultima votazione nel circolo Pd di Modigliana –, ma la cosa che mi rende più contenta è il clima di rispetto e lealtà che il congresso ha espresso e che siamo stati capaci di creare".

Una senzazione corrisposta anche dallo sconfitto, Alessandro Gasperini, 34enne ingegnere di Forlì, coordinatore dei quartieri Pianta, Ospedaletto e Foro Boario. "Ho voluto subito portare i miei complimenti a Gessica – ha commentato anche lui nell’immediatezza del termine dell’ultima riunione – e mi sono messo a disposizione, come ci eravamo sempre detti durante i confronti nei vari circoli. Voglio veramente ringraziare quel 45% di iscritti che ha creduto in me e che porterò come eredità nel lavoro che adesso andremo a fare tutti insieme".

Un congresso che è durato due settimane e che si conluderà con la prossima assemblea dei delegati che sancirà il ruolo di segretario territoriale dem per la sindaca di Bertinoro. "In quell’occasione terrò la mia relazione con i primi punti da affrontare – spiega Allegni –, lavorerò da subito per una segreteria larga, competente e plurale. Mi sono già sentita con Alessandro per metterci subito al lavoro già dai prossimi giorni".

Le sfide che la nuova segretaria si trova di fronte sono soprattutto le amministrative del prossimo anno che poteranno al voto 11 comuni del forlivese, compreso il capoluogo. "È evidente che su questo capitolo dobbiamo lavorare fin da subito – conferma la neo segretaria –, partiremo da un confronto interno al partito per poi andare a parlare con le altre forze politiche cercando un’ampia coesione di intenti. Non posso dare tempi su programma e nomi dei candidati, ma saremo solerti". La neo segretaria ha voluto poi ringraziare "tutti gli iscritti che sono andati a votare, restituendoci l’immagine di un partito vivo. Ho avuto con me una squadra di persone infaticabili e focalizzate sull’obiettivo, questo è il sistema di lavoro che voglio portare anche nella nuova segreteria. Un pensiero e un rigraziamento speciale per la mia Bertinoro: il voto del circolo ha confermato il buon lavoro fin qui fatto e ribadisco che darò sempre il massimo come sindaca, come promesso due anni fa ai bertinoresi".

