Demenza senile: primo incontro

Partiranno domani presso la casa di riposo Orsi Mangelli, i ‘Gruppi psicoeducativi per familiari’ organizzati dal Centro disturbi cognitivi per le demenze dell’ Unità Operativa di Geriatria di Forlì, in collaborazione con l’ Associazione Rete Magica e con il Comune. "I gruppi informativi e di confronto – spiega la dottoressa Elena Mariani, psicologa e psicoterapeuta del centro disturbi cognitivi – approfondiscono tematiche utili ai familiari e caregivers, impegnati nel lavoro di cura di persone affette da deterioramento cognitivo e con difficoltà di memoria. Ad ogni incontro interverranno professionisti esperti". Tutti gli incontri (i successivi appuntamenti sono previsti per il 20 marzo e 27 marzo), gratuiti e ad accesso libero, si terranno, dalle ore 14.15 alle ore 15.45, nella casa di riposo Orsi Mangelli (Sala Teatro), in via Castel Latino 1 a Vecchiazzano. Non è necessaria la prenotazione.