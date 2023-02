Demenza, un progetto a Predappio "Psicologa anche a domicilio"

Nel Comune di Predappio partirà un nuovo progetto denominato ‘Predappio città amica delle persone con demenza’, grazie alla firma di un protocollo d’intesa tra il Comitato anziani di Predappio, Ausl, l’Associazione Alzheimer Uniti Italia (Aui) e il Comune stesso. Spiega l’assessora al welfare, Francesca Farolfi: "Lo scopo del protocollo d’intesa e del progetto è di poter facilitare lo svolgimento delle attività quotidiane delle persone con diagnosi di demenza, attraverso la creazione di un clima di accettazione e di sostegno a livello locale e d’intervento sulla prevenzione della patologia, instaurando una collaborazione e un legame di profonda fiducia tra la comunità cittadina e le persone affette da demenza".

Per raggiungere l’obiettivo è stata individuata la figura di una psicologa e psicogeriatra, la dottoressa Sonia Sassi, che realizzerà interventi, come la creazione dello sportello di ascolto per famigliari e anziani e l’organizzazione di attività di memory training utili al potenziamento della memoria. Aggiunge Francesca Farolfi: "È prevista anche la possibilità della psicologa a domicilio". L’assessora al welfare ringrazia il Comitato anziani, "che ha dato disponibilità dei suoi spazi, dove saranno organizzati incontri rivolti a tutta la cittadinanza per poter sensibilizzare l’intera popolazione cittadina su questo tema delicato e attuale". Il tutto avverrà con la supervisione e il coinvolgimento del dipartimento di geriatria dell’Ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì. In pratica di che cosa si tratta? Risponde l’assessora Farolfi: "Il corso gratuito memory training di 20 ore circa e per il servizio a domicilio (a tre famiglie per ora) partirà a metà febbraio, mentre i giorni e gli orari del corso li dobbiamo ancora concordare con la psicologa incaricata". Comunque saranno comunicati appena concordati.

