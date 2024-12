Denis Campitelli porta in scena 'Zitti tutti' a Rocca San Casciano

‘Zitti tutti’ di e con Denis Campitelli è il titolo del testo teatrale, in programma sabato sera alle ore 21.15 presso il Teatro comunale Italia di Rocca San Casciano. Scritto nel 1993 in dialetto romagnolo da Raffaello Baldini, che su richiesta di Ivano Marescotti per la prima volta veste i panni di drammaturgo, il testo teatrale nasce dall’incontro tra un poeta e un attore.

Campitelli riporta in scena questo monologo, che ha creato una letteratura per il palcoscenico prima inesistente, per un profondo senso di gratitudine nei confronti dei due artisti che hanno segnato radicalmente il suo percorso artistico teatrale.

Sulla scena appaiono pochi dettagli: una poltrona, un tavolino, una lampada, un armadio e ‘Lui’, l’uomo che ininterrottamente parla. Un uomo comune, vinto dal tormento e dalla nevrosi che passa in rassegna la sua vita. Una partitura vocale, una cascata di parole in dialetto romagnolo, implacabili e comiche che gli servono per raccontare di sé, del suo paese, la sua gente, i suoi figli, sua moglie, i tradimenti, il suo essere profondamente normale, un piccolo benestante. Quest’uomo vive finché parla, ma le sue parole diventano presto anima di una realtà vuota. E, quando il flusso s’inceppa, la mente e il cuore scoppiano di solitudine e le parole si strozzano in gola, non gli rimane che reagire urlando disperatamente: ‘Zitti tutti’.

Campitelli è un attore e autore, il cui primo incontro con il mondo teatrale avviene a Cesena nel 2001 alla Bottega del Teatro di Franco Mescolini. Nel 2006 frequenta un corso di alta formazione per attori presso ‘L’Atelier della Costa Ovest Livorno’. Nel 2009 incontra il Teatro Due Mondi di Faenza, che lo avvicina al teatro di strada e gli insegna la tecnica per l’utilizzo dei trampoli in scena. Inizia con il gruppo faentino una collaborazione costante che lo porta in tournée in Italia e all’estero con gli spettacoli. È autore di diversi spettacoli in lingua romagnola e italiana, che partono comunque da un contesto profondamente radicato nella terra di Romagna. Negli ultimi anni sono diverse le sue incursioni nel mondo del cinema e della Tv: ‘Loro 1’ (2018) di Paolo Sorrentino, ‘Nero a Metà’ (2019) di Marco Pontecorvo, ‘Tutti i nostri Ieri’ (2021) di Andrea Papini e ‘Brado’ (2022) di Kim Rossi Stuart.

Info: 376.1224452). Ingresso intero 15 euro, ridotto 13, durata dello spettacolo 75 minuti.