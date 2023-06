’Denti da squalo’ gratis al Saffi per dieci lettori

Un biglietto per il cinema in omaggio ai primi dieci lettori che, questa sera, consegneranno questa pagina alla cassa del cinema Saffi. Gli spettacoli cominciano dalle 20.30. In sala arriva Denti da squalo. Il film diretto da Davide Gentile (che qui si cimenta per la prima volta in un lungometraggio dopo il suo pluripremiato corto ‘Food for thought’), si svolge in un’estate diversa dalle altre per il tredicenne Walter (Tiziano Menichelli), infatti è la prima estate che passerà senza suo padre Antonio (Claudio Santamaria) che è morto da poco in un incidente sul lavoro. Siamo sul litorale romano e la scuola è appena finita, sono rimasti da soli lui e sua madre Rita (Virginia Raffaele) che difficilmente accetta questo terribile lutto. Rita si chiude sempre più in se stessa e i suoi silenzi la stanno allontanando anche da suo figlio. Walter passa le sue giornate gironzolando senza meta e un giorno la sua attenzione viene catturata da un luogo misterioso, una villa con una grande piscina. L’acqua della piscina però è torbida e contrariamente a quello che pensa inizialmente, la villa non è abbandonata. Ad occuparla c’è il criminale di zona conosciuto come Il Corsaro (Edoardo Pesce), e con lui a custodire la villa c’è anche Carlo (Stefano Rosci), un teppistello. Questo sarà l’inizio di un’avventura unica e poetica che Walter ricorderà per tutta la vita.

Resta ancora in programmazione, invece, Rapito, l’ultimo lavoro diretto da Marco Bellocchio. La pellicola racconta la storia di un bambino ebreo, Edgardo Mortara (Enea Sala), che nel 1858, all’età di sette anni, viene prelevato nel corso di un’operazione pensata e voluta dallo Stato Pontificio e tolto alla sua famiglia per essere cresciuto come cattolico. Il bambino era stato segretamente battezzato quando aveva solo sei mesi. Secondo le rigide regole della legge papale, il sacramento ricevuto dal neonato gli impone un’educazione cattolica. Trasferito da Bologna a Roma, il bambino sarà allevato secondo i precetti cristiani sotto la custodia di Papa Pio IX (Paolo Pierobon). Nonostante le disperate richieste della sua famiglia per riaverlo indietro, il pontefice si oppone e Edgardo cresce del tutto imbevuto nella fede cattolica. La battaglia dei coniugi Mortara (Barbara Ronchi e Fausto Russo Alesi) riceve un riscontro importante nella comunità ebraica e assume ben presto una dimensione politica. La vicenda si muove sullo sfondo di un’epoca in cui la Chiesa sta perdendo parte del suo potere e le truppe sabaude conquistano Roma: in questo contesto difficile e controverso una famiglia sta lottando per ricongiungersi. Il racconto è tratto da una storia vera della quale anche Steven Spielberg, nel 2016, aveva manifestato l’intenzione di occuparsi in un suo film che, però, per il momento non si è ancora concretizzato.