Denunce per uno striscione: trent’anni fa l’altro sciopero. Fu harakiri in campo e fuori

Sciopero del tifo. Frattura tra società e curva. Nella storia del basket forlivese c’è un precedente tutt’altro che beneaugurante. Che nasce paradossalmente da una serata sportivamente magica ("la ricorderemo anche fra vent’anni", scriveva il Carlino nell’aprile 1996. E ne sono passati addirittura quasi trenta...). Era sabato 6 aprile 1996, vigilia di Pasqua, Forlì-Fortitudo Bologna 72-71, nella massima serie. Canestro decisivo sulla sirena. Tripudio. E subito dopo scontri sul parquet.

"Festa rovinata dagli incidenti", fu il titolo del Carlino. A margine della cronaca della partita, si contarono dieci contusi tra agenti delle forze dell’ordine e tifosi ospiti. A fare discutere, però, fu uno striscione della curva forlivese: "Myers come Comegys". A Carlton Myers, arci-rivale anche perché riminese, si augurava sostanzialmente di finire come Dallas Comegys, americano ed ex giocatore della stessa Fortitudo al quale in Turchia avevano sparato pochi giorni prima: riuscì a sopravvivere, ma la sera del derby era ricoverato con una pallottola pericolosamente vicina al cuore.

Le parole del presidente Angelo Rovati, già la sera stessa, furono durissime: "Mi sono recato dai carabinieri e ho sporto denuncia contro ignoti per quell’orrendo striscione. Davanti a gesti di questo tipo non si può rimanere immobili".

Le similitudini con oggi sono fortissime: scontri, violenza fisica o verbale, dura presa di posizione della società (a maggio, la Pallacanestro 2.015 auspicò il "daspo a vita" per chi partecipò all’assalto al bar vicino al Flaminio). E, come oggi, scattò uno sciopero del tifo.

Se si studia quel precedente, si scopre che il dissidio di 29 anni fa nell’ambiente del basket lasciò solo macerie. Otto giorni più tardi, in un’atmosfera surreale, senza cori, "con l’incasso più basso della stagione" (si lamentò la società), la Forlì di allora perse 86-85 l’ultima partita di campionato, contro Trieste che era già retrocessa: un harakiri sportivo che fece sfumare la qualificazione ai playoff scudetto, un traguardo che sarebbe stato storico.

Puntate successive, andando avanti veloce col telecomando: senza i playoff, saltò un premio di 150 milioni di lire promesso dallo sponsor Olitalia. Il presidente Angelo Rovati (scomparso nel 2013 all’età di 68 anni) annunciò il proprio disimpegno: "Sapete cosa ho intenzione di fare? Andarmene, vendere i giocatori, piantare baracca e burattini. In queste condizioni non mi va più di essere il titolare del basket forlivese", furono le parole riportate dal Carlino. I ‘Mostri’ si sciolsero. Nell’estate 1996, i pezzi pregiati della squadra furono effettivamente venduti. In autunno, Rovati lasciò la presidenza. Pochi mesi dopo arrivò la retrocessione. Seguirono due difficili stagioni in seconda serie, senza pienoni di pubblico. Nell’estate 1999 la vecchia Libertas cessò di esistere, cedendo i diritti a Sassari. Per oltre undici anni, Forlì è rimasta relegata nella terza serie nazionale.

Naturalmente ci sono state altre concause. Ma insomma, in poche settimane, il basket cittadino ha innescato una china dal punto più alto degli ultimi cinquant’anni a una lunghissima e martoriata ricostruzione. Che sembrava definitivamente compiuta nel 2015, con l’impegno di vari imprenditori e manager del territorio. Cioè fino a oggi.

Ora come allora, certamente sono in tanti ad aver sbagliato. Senza dubbio chi pratica la violenza, che sta al massimo livello di gravità. Ma ci sono stati altri errori, magari in buona fede, nella gestione del caso. Attenzione, però: stavolta l’autodistruzione non può essere un’opzione.

