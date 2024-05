Deo e la sua ’Rocca nel cuore’: "Tanti giovani, miglioriamo il paese"

"La lista civica ‘Rocca nel cuore’ è il frutto di un lungo lavoro fatto di incontri, assemblee e contatti personali, da cui sono scaturiti i nomi delle persone che hanno messo in campo disponibilità, competenze, impegno e amore per il paese". Lo ha sostenuto la candidata sindaca di Rocca San Casciano, Elisa Deo, aprendo l’altro giorno la sede elettorale in via Cairoli e presentando la lista dei candidati consiglieri. Spiega Deo: "Vogliamo lavorare per una società più accogliente per ogni cittadino, per migliorare i servizi a disposizione delle famiglie e dei soggetti più deboli, conservare l’ambiente e valorizzare la nostra identità territoriale, coniugando modernità e tradizione e soprattutto osservando principi di moralità, onestà e responsabilità nel perseguire il bene comune". Aggiunge Deo: "Hanno aderito con entusiasmo a questo progetto persone della società civile che vogliono farsi promotori di una politica e un modo di amministrare all’altezza delle aspettative dei cittadini. Nuove energie, nuove idee ed un ritrovato entusiasmo, in totale discontinuità con il passato". Di qui "la partecipazione di molti giovani con la loro inesauribile voglia di migliorare il paese. Lontani da ogni logica restrittiva di partito, ci impegneremo a garantire il massimo ascolto attraverso incontri pubblici periodici per recepire i bisogni e discutere dei problemi che riguarderanno la collettività". E ancora: "Cercheremo di consolidare la fiducia nelle istituzioni e nella politica, attraverso la coerenza delle idee, le scelte ed i comportamenti, interpretando le esigenze della collettività e cercando la loro realizzazione". Commenta Deo: "Sono davvero orgogliosa della squadra. Ammetto che il gruppo così motivato e dinamico mi sta dando l’energia giusta per affrontare la sfida elettorale, con il massimo entusiasmo. Lista che sta destando interesse e tanti sono i giovani che si avvicinano per darci pieno sostegno".

Ecco i nomi della lista: Giuseppe Monti, 32 anni, laurea in scienze storiche, lavora nelle ferrovie; Enrico Laghi, 46 anni, diplomato Itis, lavora alla Bipres, guida ambientale; Giovanna Assirelli, 52 anni, diplomata all’istituto d’arte di Forlì, consulente d’azienda a Bologna, fa parte di una compagnia teatrale forlivese; Ivan Crocini, 43 anni, responsabile commerciale della sicurezza aziendale, presidente dell’Associazione I Love Rocca; Yuri Pompigna, 36 anni, manutentore alla Bipres; Elisa Deo, candidata sindaca; Gregorio Bertini, 25 anni, laurea triennale Beni culturali, con incarico in agenzia di comunicazione e marketing; Camilla Venturi, 35 anni, insegnante di lettere; Roberto Trimarco, 37 anni, medico di medicina trasfusionale all’ospedale di Forlì e Cesena; Piero Barzanti, pensionato, con esperienza di responsabilità in impianti tecnologici autostradali; Giulio Locatelli, 23 anni, laureando. Domenica 19 la lista sarà presentata alle 20.30 nel teatro Italia.

Quinto Cappelli