Dermatologia, il prof Stanganelli direttore della scuola di Parma

Il professor Ignazio Stanganelli, direttore del Centro di Dermatologia Oncologica – Skin Cancer Unit dell’Irst ‘Dino Amadori’ Irccs di Meldola, professore associato malattie cutanee e veneree dell’Università di Parma, è stato nominato direttore della Scuola di specializzazione in Dermatologia del Dipartimento di Medicina e Chirurgia della stessa Università. Stanganelli oltre ad avere sviluppato due programmi formativi per medici di e-learning sul melanoma, è promotore della piattaforma ‘Il Sole per amico for Young’, parte integrante della campagna di educazione sanitaria per le scuole.

Inoltre, l’università australiana ‘Queensland University’ dove la prevenzione e la cura contro i tumori maligni cutanei è una priorità assoluta, gli ha affidato una cattedra di Dermatologia.

"Sarà un grande impegno dirigere la Scuola di specializzazione di Dermatologia di Parma – afferma Stanganelli – cosa che per me, che ho fatto della formazione e della ricerca i punti di riferimento della mia vita professionale, rappresenta motivo di soddisfazione e orgoglio. Un’attività condotta sempre in maniera indipendente, prima come borsista dell’Istituto Oncologico Romagnolo e poi come ricercatore in Irst sino alla chiamata universitaria. Ringrazio lo Ior per il supporto in questi 30 anni e l’Irst – conclude – dedicando un pensiero riconoscente anche al caro prof Dino Amadori, mio maestro e mentore".

o.b.