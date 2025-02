Derubata una 84enne: "Vogliamo le telecamere"

Dopo l’ennesimo furto a Santa Sofia, si diffonde la paura e molti cittadini chiedono un cambio di passo deciso all’amministrazione e alle forze dell’ordine sui temi della sicurezza. L’ultimo episodio è accaduto infatti lunedì alle 16,30, nella centralissima piazza Giacomo Matteotti, e la vittima è stata una signora di 84 anni che, dopo aver fatto la spesa presso la Cooperativa di Consumo del Popolo a pochi metri dal Bar Moderno, mentre stava riponendo gli acquisti nella sua auto, distrattamente aveva lasciato la borsa sul muretto alle sue spalle. In un attimo un uomo l’ha presa e se ne è andato tranquillo verso via Martiri della Libertà nonostante le urla della signora avessero richiamato subito l’intervento di un giovane commerciante che non è riuscito, però, ad acciuffare l’autore del furto.

Immediato anche l’arrivo dei carabinieri della stazione di Santa Sofia, ma probabilmente, secondo le prime ricostruzioni, un complice avrebbe caricato il ladro in un’ auto parcheggiata nelle vicinanze. Per fortuna la signora sta bene anche se ancora sotto choc. La vittima del furto per fortuna non ha subito violenza alcuna, ma l’episodio è molto grave e gli investigatori sperano di individuare l’autore dopo aver visionato i filmati del sistema di videosorveglianza della vicina filiale della Bcc.

L’indignazione tra i cittadini, intanto, cresce anche perché nelle ultime settimane a Santa Sofia si sono registrati furti o tentativi presso auto e abitazioni in varie aree del paese, l’ultimo dei quali andato a segno in due appartamenti del Borgo. I social raccolgono le paure e la rabbia dei cittadini che si riassumono in questo post: "La Santa Sofia che abbiamo conosciuto non esiste più e fra una decina di anni il santasofiese sarà un lontano ricordo. Mi sento straniero nel mio paese, troppi nullafacenti in giro". E ancora: "la nostra amministrazione comunale sta pensando a quale provvedimenti prendere per tutelare i suoi cittadini?". Il tessuto sociale e culturale del paese è cambiato profondamente e molte problematiche sono ormai simili a quelle di un medio o grande centro. "Le isole felici sono sempre più rare e anche a Santa Sofia – si legge nelle chat e nei messaggi di diversi cittadini di ogni colore politico – l’amministrazione comunale, in stretto rapporto con le forze dell’ordine e la Prefettura, dovrebbe installare in diverse aree del paese un moderno sistema di videosorveglianza e dare un segnale chiaro di presenza e controllo del territorio, senza allarmismi eccessivi, ma neppure solo con il buonismo".

Oscar Bandini