Desensibilizzare il Piacere, un Passo Verso la Libertà

Simonetta

Giunchi*

Sì, è possibile. Quella parte di piacere, ancorato al passato, come tutte le dipendenze può essere scardinata.

Accade che il corpo continui a desiderare l’uomo che si lascia o da cui si è lasciate, soprattutto quando l’incontro sul terreno della sessualità è stato particolarmente appagante e ancora di più se non lo si era mai vissuto prima, così coinvolgente, in altre relazioni. Il corpo mantiene la memoria dei vissuti ed è l’ultimo ad elaborare i distacchi, dopo il pensiero e le emozioni.

Ecco perché trovo che la terapia con Emdr sia eccellente nel dimenticare lui, essendo, per sua peculiarità, incline all’allineamento delle tre memorie, mentale, emotiva e somatica, affinché contemporaneamente parlino lo stesso linguaggio, nel rispetto del dominio di ognuna. Soltanto quando si verifica questa condizione possiamo dire che abbiamo elaborato completamente qualcosa e possiamo essere certe che la lasceremo nel passato cosicché non verrà più a disturbarci nel presente.

La desensibilizzazione del piacere si usa anche in quei casi in cui la donna, vittima di una relazione narcisistica con un lui possessivo e violento, non riesce a separarsi perché aggrappata a quel piacere che sente quando lui riesce ad amarla come lei desidera, anche se ciò accade una volta su dieci e tutte le altre volte è maltrattamento fisico o svalutazione, svilimento e disprezzo con aggressività.

Quando ci si fa bastare un’elemosina d’amore è segno di grande insicurezza e poca stima di sé, la vergogna regna con un profondo senso di essere sbagliate e di non poter meritare l’amore e il rispetto. Guadagnando consapevolezza e amore per sé e desensibilizzando quella minima forma di piacere che crea la dipendenza è possibile recidere il legame affettivo di una relazione tossica.

Quando si viene lasciate da un uomo, un senso di disperazione, rabbia, umiliazione e anche di vergogna possono presentarsi tutti, nel processo di elaborazione di una separazione. Se il suo corpo, Valentina, è rimasto attaccato all’altro uomo attraverso il piacere lei non si trova nella condizione energetica ideale per incontrare l’uomo che sta frequentando adesso, perché non è libera. Accade infatti che, dopo aver elaborato la memoria corporea, ci si senta libere per accogliere un’altra intimità, come se un pezzettino di lei fosse rimasto attaccato all’uomo che ancora desidera, e lo riprende con sé, sentendosi tutta intera e con tutta se stessa potersi di nuovo abbandonare nelle braccia di un altro uomo.

*psicologa e picoterapeuta