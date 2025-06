Design, vince il ‘Canova’. Scultura per Mattarella: ricorderà il fratello ucciso

La creatività forlivese conquista il primo premio al concorso nazionale ‘Testimoni di Speranza’ promosso dall’ente Mostra Artigianato Artistico Abruzzese: a vincerlo è stato il Liceo artistico e musicale ‘Canova’, selezionato tra 81 progetti provenienti da dieci scuole di tutta Italia. Il concorso è stato indetto per celebrare il novantesimo anniversario della nascita di Piersanti Mattarella, fratello del Presidente della Repubblica, ucciso il 6 gennaio 1980 davanti alla sua casa a Palermo da un killer di Cosa Nostra (mai individuato) durante il mandato da presidente della Regione Sicilia. Una pagina tragica non solo per quella terra ma per tutta l’Italia. Sergio Mattarella, che allora non era impegnato in politica, tentò invano di soccorrere il fratello.

Per ricordare questa vicenda si sono mossi studenti da nord a sud. E a convincere la giuria è stata ‘Wave Hopes’ (dall’inglese: onde di speranza), un’opera ideata da Elisa Stabile, studentessa della 5ª B indirizzo Design, con la supervisione del professor Mario Di Cicco. Il manufatto verrà ora realizzato dalla Bottega Orafa dei Fratelli Verna di Pescara e sarà poi donato all’illustre fratello della vittima, Sergio Mattarella in persona, come omaggio commemorativo.

L’alunna forlivese potrà inoltre vivere un’importante esperienza formativa con uno stage estivo di una settimana, dal 3 al 9 agosto, tra la bottega Ferrari di Guardiagrele (Chieti) e il laboratorio incaricato della realizzazione dell’opera. Ma non è tutto: il Liceo Canova ha ricevuto anche una menzione d’onore per ‘Elphis’, progetto firmato da Linda Fuzzi, allieva della 4ª B curriculum Design orafo, guidata dal professor Andrea Filippi.

Grande la soddisfazione da parte del corpo docente. "Siamo felici di questi risultati. Partecipiamo spesso a questi concorsi perché è una strategia didattica importante per permettere ai ragazzi di confrontarsi con il mondo esterno. Non solo – sottolinea Filippi –, è anche un modo per noi insegnanti di migliorarci". Intanto, gli studenti del Canova non si fermano qui ma sono già al lavoro per una nuova sfida: partecipare al concorso indetto dal Comune di Forlì per la realizzazione del logo ufficiale De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine), il marchio che identifica e valorizza le specialità enogastronomiche e artigianali del nostro territorio.

Valentina Paiano