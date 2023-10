Desolante lo stop ai lavori per il ciclodromo

E il nuovo ciclodromo di Forlì, a San Martino in Strada, che fine ha fatto? Ho scattato foto sullo stop del cantiere e ho letto quanto qualche tempo fa ha detto il vicesindaco sulla situazione, ma è un continuo palleggio di responsabilità e l’unica cosa che importa alla fine è che i lavori, che da due anni devono partire, sono sempre al palo. Siamo un capoluogo di provincia, ma ci siamo fatti superare da tutte le città vicine, come Faenza e Cesena che non lo sono, e persino da paesi come Forlimpopoli, Cesenatico, Cotignola e così via.

Ci si impegni per quel progetto. lo si faccia per i nostri bambini: che possano praticare lo sport che più piace loro senza rischi, in questo caso il ciclismo. Non si trovano più giovani per lo sport della bicicletta perché i genitori non intendono più portare i loro figli sulle strade, dove diu questi per molti è come se non ci fossero regole e dove non c’è rispetto per gli altri.

Già nel gennaio del 2022 chiedevo con un’altra lettera che anche il Comune di Forlì si attrezzasse come avevano già fatto altre città, ma tutto a San Martino in Strada resta fermo e la situazione è come si vede dalla foto.

Ido Talenti