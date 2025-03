Destinazione Roma. A centinaia in partenza

Da domani a mercoledì si svolgerà il pellegrinaggio giubilare della diocesi di Forlì-Bertinoro a Roma, guidato dal vescovo Livio Corazza. Al viaggio (coordinato da Mariella Leoni, responsabile dell’Ufficio diocesano per i pellegrinaggi), parteciperanno duecento forlivesi, tra cui anche cinque parroci: don Roberto Rossi di Regina Pacis, don Enrico Casadio di Meldola, don Davide Brighi dell’Unità pastorale della Cava, don Pawel Szymusiak dell’Unità pastorale di Roncadello, e don Giacinto Nizigiyimana vicario parrocchiale dell’Unità pastorale di San Pietro in Trento.

Il programma prevede domani la visita guidata e il passaggio dalla Porta Santa della Basilica di San Paolo fuori le Mura, dove alle 16 sarà celebrata la messa, poi la visita all’abbazia delle Tre Fontane. Martedì si svolgerà la visita al Ghetto, al Tempio e al Museo ebraici, nel pomeriggio passaggio dalla Porta Santa nelle Basiliche di Santa Maria Maggiore, con la celebrazione della messa presieduta da mons. Corazza, e di San Giovanni in Laterano. Martedì mattina, inoltre, arriveranno da Forlì in treno anche trenta cresimandi della parrocchia di San Martino in Strada accompagnati dal parroco, don Massimo Masini.

Mercoledì i pellegrini passeranno la Porta Santa della Basilica di San Pietro, dove la messa sarà celebrata all’altare della Cattedra. Per l’occasione, arriveranno altri centocinquanta forlivesi dalle parrocchie di Coriano, Santa Maria del Fiore e Pianta con i loro sacerdoti, don Enzo Scaioli e don Filippo Foietta. Alle celebrazioni nelle quattro basiliche giubilari parteciperanno anche le diocesi di Faenza-Modigliana, Imola e San Marino con i rispettivi vescovi, per un totale di millecinquecento pellegrini romagnoli.

E c’è tempo fino a venerdì 28 marzo per i ragazzi che vogliano iscriversi al Giubileo dei giovani, a Roma dal 28 luglio al 3 agosto (il 2 ci sarà la veglia a Tor Vergata, tradizionalmente celebrata dal Papa, se le condizioni di salute glielo consentiranno). "La nostra proposta è rivolta ai giovani dai 18 ai 25 anni e comprende due pacchetti – spiega don Andrea Carubia, responsabile della pastorale giovanile –: il primo prevede anche alcuni giorni di cammino e il secondo la permanenza solo a Roma". La prima proposta, dal 25 al 28 luglio, include il cammino da Viterbo. Per informazioni è possibile inviare un messaggio su Whatsapp al 327.7208726 oppure scrivere una mail a pigifo@pigifo.it. La pastorale giovanile di Forlì-Bertinoro sta organizzando anche la partecipazione al Giubileo degli adolescenti, dal 25 al 27 aprile.

C’è inoltre un’altra occasione di fede per la nostra diocesi: la testimonianza della Beata Benedetta Bianchi Porro sarà presentata anche a Roma il 5 aprile in occasione del Giubileo degli ammalati e del mondo della sanità. In Vaticano saranno presenti anche sessanta pellegrini, forlivesi e dovadolesi, guidati da don Domenico Ghetti, cappellano dell’ospedale Morgagni-Pierantoni, e da don Rudy Viscarra, cappellano dell’Unità pastorale di Rocca San Casciano. Domenica 6 aprile durante la messa in piazza San Pietro saranno distribuite migliaia di copie di un depliant su Benedetta.