Detection games, gara nazionale

Appuntamento da non perdere domenica al centro cinofilo di Castrocaro Terme, teatro della gara nazionale di detection games – Opes Cinofilia, prova valida anche per il campionato Emilia – Romagna Marche. Giudice sarà Maria Elena Calastri. Le iscrizioni si chiuderanno giovedì 29. Possono partecipare binomi con tessera Opes in corso di validità. I detection games sono giochi di fiuto strutturati e pensati per permettere al cane di esercitare, anche in ambito sportivo, le naturali capacità di investigatore. Il programma prevede alle 8.30 l’apertura della segreteria, mezz’ora più tardi il via alle gare. Il centro cinofilo è in via Vallicelli 6. Per info, tel. 328.1222039.