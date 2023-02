Detective a caccia di reperti La difesa al contrattacco: "Franco è stato ucciso altrove"

Un’ora e mezza di sopralluogo, ieri dalle 10.30 a mezzogiorno. Il luogo è quello del delitto di Franco Severi, trovato senza testa la sera del 22 giugno dello scorso anno a Ca’ Seggio di Civitella, poggio isolatissimo assediato da boschi e rovi che preannunciano l’appennino. L’ispezione parte da una richiesta dei difensori dell’unico indagato di questa storia, Daniele, fratello di Franco, 63 anni, autista del 118 in pensione, in carcere preventivo dal 2 luglio con le accuse di omicidio volontario e occultamento della testa, mai ritrovata. L’obiettivo degli avvocati di Daniele, Massimiliano Pompignoli e Maria Antonietta Corsetti, è quello di offrire una controlettura all’inchiesta della procura di Forlì, convinta fin da subito che l’assassino sia Daniele, che avrebbe agito per ragioni di eredità legate al fondo rurale di famiglia, dove Franco abitava solo dopo la morte dei genitori. Per i due legali, gli inquirenti avrebbero eseguito "indagini parziali, focalizzandosi erroneamente su Daniele". Contro il quale i carabinieri di Meldola e i Ris di Parma hanno una macchia di sangue di Franco rinvenuta su un suo paio di scarpe da ginnastica.

Puntuali come da foglio di viaggio il corteo delle auto (inquirenti della procura, carabinieri, avvocati, detective) approda sulla semimulattiera che, lasciata la via asfaltata, conduce al fondo di Ca’ Seggio. Il viottolo è fettucciato dalla magistratura. Nessuno può entrare. Ad aprire il varco è un carabiniere. Poi via via i veicoli si dileguano verso la casa. Dietro la quale si apre il dirupo dove venne ritrovato il cadavere decapitato di Franco. I detective privati assoldati dagli avvocati hanno eseguito rilievi fotografici e di videoripresa, e pure asportato una porzione di terreno nel luogo in cui giaceva il corpo senza vita di Franco: questo per verificare la presenza di larve cadaveriche e cercare di circoscrivere l’ora del delitto, al momento non chiara.

"Questo sopralluogo serviva anche per vedere di persona questi posti, che non avevamo mai visto – argomenta l’avvocato Massimiliano Pompignoli –. La mia impressione è che l’ispezione abbia rafforzato la tesi dell’innocenza di Daniele. Questo non è il luogo del delitto. L’area di cinta della casa è in porfido, e lì non è mai stata trovata una goccia di sangue. Questo vuol dire che il cadavere di Franco l’hanno portato lì dopo averlo decapitato. L’assassino non ha agito da solo; e Daniele non ha mai avuto contatti telefonici con estranei, e quel giorno l’ha passato in casa per dei lavori, spostandosi per un breve tratto".

"È un sacrosanto diritto della difesa fare questi sopralluoghi – rimarca l’avvocato Max Starni, che tutela fratelli e sorelle di Franco, da anni in lite con Daniele per il fondo agricolo –. Ma siamo convinti che l’ipotesi accusatoria sia solida e non possa essere messa in discussione". E intanto la procura si appresta a chiudere l’inchiesta, e chiedere il processo per Daniele.

Maurizio Burnacci