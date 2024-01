"Detenuti, istituire la figura del garante"

Roberto Cavalieri, garante regionale dei detenuti e responsabile del coordinamento dei garanti locali dell’Emilia-Romagna, scrive ad alcuni sindaci, tra cui quello di Forlì, e li esorta a istituire subito subito "i garanti locali dei detenuti".

"Nel Comune di Forlì, così come in quelli di Ravenna e Castelfranco Emilia, non è ancora stata istituita la figura del garante locale dei detenuti, mentre a Ferrara è vacante da quasi un anno. Pertanto, chiedo ai rispettivi sindaci, Gian Luca Zattini, Michele De Pascale, Giovanni Gargano e Alan Fabbri, di garantire ai detenuti delle loro città il supporto di questa figura di garanzia".

Attualmente l’istituto del garante è composto dai comuni di Piacenza, Parma, Modena, Bologna, Rimini e Reggio Emilia. Quella del garante dei detenuti è una figura autonoma che concorre ad affermare il rispetto dei diritti e della dignità delle persone private della libertà.