Detenuto approfitta del funerale della nonna per evadere

Forlì, 21 maggio 2025 - Approfitta del funerale della nonna per evadere. Un 27enne è stato trasferito dal carcere di Ferrara, dove è tenuto per una serie di reati, a Meldola (Forlì-Cesena) per partecipare all'ultimo saluto della nonna e ne ha approfittato per tentare un'evasione. La fuga del giovane è durata però solo un'oretta. La notizia è riportata dal Corriere di Romagna. Il fatto è avvenuto ieri: era stato organizzato il trasferimento del detenuto per partecipare alle esequie della nonna, ma quando è sceso dal furgone della Polizia penitenziaria il 27enne è però riuscito a scappare. Attorno alle 17 è cominciata così una caccia all'uomo nel piccolo centro romagnolo, con un viavai di auto dei carabinieri e un elicottero che volava a bassa quota. L'uomo è stato rintracciato dopo un'ora di libertà e riportato in carcere a Ferrara.