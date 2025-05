Detergente e caffè. Grandi pulizie in centro

Torna l’operazione ’caffè e detergente’ degli Orgogliosi Forlivesi. L’appuntamento è per sabato dalle 15, con il ritrovo in corso Diaz 6, presso la sede del Comitato del quartiere centro storico (anch’ esso coinvolto e aderente all’iniziativa). Si partirà poi in una camminata volta a pulire le vie del centro di Forlì "quelle più sporche e imbrattate da cartacce, adesivi, locandine abusive, graffiti e o murales non autorizzati".

A seconda del numero di partecipanti, ci sarà la possibilità di suddividersi in almeno due gruppi. L’iniziativa è aperta a tutti senza distinzioni e si propone "di promuovere l’importanza della partecipazione e cittadinanza attiva (in questo caso in forma della cura dei luoghi pubblici) e così diffondere la cultura, l’amore e la conoscenza della nostra bella città".

Sarà, infine, occasione per un ritrovo (e un caffè) tra forlivesi, che "nutrono tra loro relazioni positive ed assieme combattono il degrado. Si ringrazia infine Alea per la disponibilità a fornire il materiale tecnico (sacchi, gilet, pinze e guanti) per la raccolta".

Il Comitato Orgogliosi Forlivesi è nato nel gennaio 2024 con l’obiettivo di tutelare la città, e quindi, in concreto, fare segnalazioni alle forze dell’ordine su sicurezza, degrado, scarsa pulizia e sicurezza del centro storico. Il Comitato è formato da sette fra cittadini e cittadine che vivono e lavorano nel cuore di Forlì: Nicola Baccarini, Laerte Cenni, Silvia Dall’Agata, Matteo e Sara Monti, Nicolò Ramilli e Alberto Poggi.