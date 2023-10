’Di chi è questo mio corpo?’: incontro sui tatuaggi

’Di chi è questo mio corpo?’ è

il titolo della mostra, curata da Elena Dolcini, allestita nel Palazzo della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì in corso Garibaldi 37. La mostra offre l’occasione per incontri di approfondimento sul corpo. Il primo appuntamento si terrà oggi pomeriggio alle 18, con Silvia Princess, tatuatrice forlivese di grande esperienza che spiegherà il significato profondo di quest’arte e del rapporto fra corpo e spirito. Aprirà l’incontro Aurelio Raggi con alcune improvvisazioni musicali al sassofono. Ingresso libero. La mostra è visitabile, oltre che su appuntamento per gruppi e scuole, tutti i venerdì e i sabati dalle 15.30 alle 18.30 fino all’11 febbraio 2024.

r.r.