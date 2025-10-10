Di corsa a raccogliere i mozziconi. Torna la maratona ecologica

Una maratona ecologica per ripulire il cuore di Forlì dai rifiuti abbandonati, con particolare attenzione ai mozziconi di sigarette. È in programma domani dalle 9.30 nel centro storico una nuova tappa di ’Di Corsa per l’Ambiente’, iniziativa itinerante e consolidata ideata ed organizzata da Alea Ambiente in collaborazione con il Comune di Forlì.

Quest’anno l’attenzione è puntata in particolare sul recupero dei mozziconi di sigaretta gettati a terra che, attraverso il loro riciclo, possono trasformarsi da sostanze inquinanti a materiali ecosostenibili. Per l’occasione sarà presente Human Maple, startup che recupera i filtri di sigarette trasformandoli da rifiuto molto diffuso destinato ad essere incenerito a materiale termo-isolante o di imbottitura per alcuni oggetti come piumini, giubbotti, peluche o divani. Un risultato frutto della separazione meccanica del tabacco dalla cenere e della cartina dall’ acetato di cellulosa.

L’inizativa (da molti nota anche col nome di plogging) prevede la partenza alle 10 in piazza Saffi davanti al Palazzo delle Poste; dalle 9.30, registrazione e preparazione dei gruppi. Al termine della mattinata, verso le 11.30 circa, saranno premiati i gruppi che raccoglieranno più mozziconi. La presenza dei referenti di Human Maple permetterà, infine, di conoscere le varie fasi del riciclo di questi scarti.

All’iniziativa possono iscriversi, gratuitamente, adulti e bambini (i minori devono essere accompagnati) vestiti con abbigliamento comodo. Per farlo è necessario inviare un’email adicorsaperlambiente@gmail.com oppure contattare la segreteria organizzativa tramite WhatsApp al 333.8024508.