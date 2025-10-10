Atenei intolleranti
Sergio Gioli
Atenei intolleranti
Forlì
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Morto dopo l'incidenteBoati Maestra 24 anniMarche risiko giuntaSuperbonusChef emiliano romagnoli
Acquista il giornale
CronacaDi corsa a raccogliere i mozziconi. Torna la maratona ecologica
10 ott 2025
MAURIZIO BURNACCI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Forlì
  3. Cronaca
  4. Di corsa a raccogliere i mozziconi. Torna la maratona ecologica

Di corsa a raccogliere i mozziconi. Torna la maratona ecologica

Una maratona ecologica per ripulire il cuore di Forlì dai rifiuti abbandonati, con particolare attenzione ai mozziconi di sigarette. È...

Una maratona ecologica per ripulire il cuore di Forlì dai rifiuti abbandonati, con particolare attenzione ai mozziconi di sigarette. È...

Una maratona ecologica per ripulire il cuore di Forlì dai rifiuti abbandonati, con particolare attenzione ai mozziconi di sigarette. È...

Per approfondire:

Una maratona ecologica per ripulire il cuore di Forlì dai rifiuti abbandonati, con particolare attenzione ai mozziconi di sigarette. È in programma domani dalle 9.30 nel centro storico una nuova tappa di ’Di Corsa per l’Ambiente’, iniziativa itinerante e consolidata ideata ed organizzata da Alea Ambiente in collaborazione con il Comune di Forlì.

Quest’anno l’attenzione è puntata in particolare sul recupero dei mozziconi di sigaretta gettati a terra che, attraverso il loro riciclo, possono trasformarsi da sostanze inquinanti a materiali ecosostenibili. Per l’occasione sarà presente Human Maple, startup che recupera i filtri di sigarette trasformandoli da rifiuto molto diffuso destinato ad essere incenerito a materiale termo-isolante o di imbottitura per alcuni oggetti come piumini, giubbotti, peluche o divani. Un risultato frutto della separazione meccanica del tabacco dalla cenere e della cartina dall’ acetato di cellulosa.

L’inizativa (da molti nota anche col nome di plogging) prevede la partenza alle 10 in piazza Saffi davanti al Palazzo delle Poste; dalle 9.30, registrazione e preparazione dei gruppi. Al termine della mattinata, verso le 11.30 circa, saranno premiati i gruppi che raccoglieranno più mozziconi. La presenza dei referenti di Human Maple permetterà, infine, di conoscere le varie fasi del riciclo di questi scarti.

All’iniziativa possono iscriversi, gratuitamente, adulti e bambini (i minori devono essere accompagnati) vestiti con abbigliamento comodo. Per farlo è necessario inviare un’email adicorsaperlambiente@gmail.com oppure contattare la segreteria organizzativa tramite WhatsApp al 333.8024508.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

AmbienteRifiuti